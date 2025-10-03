Tragedia a Siniscola, malore mentre è in acqua: morto un turista tedesco

Una nuova tragedia si è verificata in una spiaggia della Sardegna. Un turista tedesco di 70 anni ha avuto un malore mentre faceva il bagno nella spiaggia di Sa Petra Ruia a Siniscola.

Secondo quanto riferito, l’uomo sarebbe entrato in acqua per fare una nuotata, ma si sarebbe sentito male dopo poco ed è poi annegato. Inutili purtroppo i soccorsi prestati da alcuni bagnanti e dal 118 una volta giunto sul posto.

L’uomo si trovava in vacanza nell’isola con la famiglia. Sul posto sono poi giunti anche i Carabinieri per i rilievi.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it