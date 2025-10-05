Turista si perde sul sentiero per Cala Luna: recuperato in elicottero

L’uomo, un 50enne abruzzese, è stato individuato vicino alla grotta di Oddoana e trasportato in elicottero all’ospedale di Nuoro

Momenti di apprensione questa mattina a Dorgali, dove un turista abruzzese di 50 anni si è smarrito lungo il sentiero per Cala Luna, una delle mete naturalistiche più note del Golfo di Orosei. L’allarme è scattato intorno alle 7.30, quando la Sala Operativa dei Vigili del fuoco di Nuoro ha ricevuto la segnalazione di un uomo disperso nella zona.

Immediatamente è intervenuta la squadra 1A della sede centrale di Nuoro, che ha avviato le ricerche e, dopo un’attenta perlustrazione, ha localizzato il turista in prossimità della grotta di Oddoana, nei pressi di Buchi Arta.

Sul posto è poi giunto l’elicottero Drago 144 del Reparto Volo dei Vigili del fuoco della Sardegna, che ha verricellato l’uomo e lo ha trasferito in sicurezza presso l’elisuperficie dell’ospedale San Francesco di Nuoro.

Il turista, che appariva in buone condizioni di salute, è stato visitato a scopo precauzionale. L’intervento si è concluso senza ulteriori complicazioni, grazie alla tempestività e al coordinamento delle squadre di soccorso.

