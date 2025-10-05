Udinese-Cagliari, le formazioni ufficiali: Felici dal primo minuto

Tutto pronto per la sfida Udinese-Cagliari in programma oggi alle 12.30. Mister Fabio Pisacane ha scelto di affidarsi a Felici in attacco, che insieme a Esposito sosterrà la punta Borrelli.
In difesa c’è Mina nonostante la botta al ginocchio subita in settimana, mentre affianco a lui Zé Pedro. Mediana con Prati, Deiola e Folorunsho. Ecco le formazioni:
Udinese (3-5-2): Sava; Goglichidze, Kabasele, Solet; Zanoli, Piotrowski, Karlstrom, Atta, Kamara; Zaniolo, Davis.
All. Runjaic
Cagliari (4-3-2-1): Caprile; Palestra, Zé Pedro, Mina, Obert; Deiola, Prati, Folorunsho; Esposito, Felici; Borrelli.
All. Pisacane
