Torres, altro tonfo: la Sambenedettese vince 0-2 al Vanni Sanna

Un’altra battuta d’arresto per la Torres, che dopo il ko dell’ultima giornata cercava riscatto e una vittoria per rilanciare la propria classifica. Al Vanni Sanna, però, ieri è arrivata una Sambenedettese compatta e spietata, capace di imporsi 0-2 con pieno merito.

Il match si apre nel peggiore dei modi per i rossoblù: dopo appena una ventina di secondi, Eusepi porta in vantaggio gli ospiti, sfruttando una disattenzione difensiva che taglia le gambe alla squadra di Pazienza. La reazione dei sassaresi è timida e poco incisiva, mentre la Sambenedettese controlla il gioco e trova il raddoppio già nel primo tempo grazie a Konaté, che chiude di fatto la partita.

Per la Torres si tratta della quinta sconfitta in 7 gare, un bilancio pesante che spinge i rossoblù in una zona di classifica sempre più complicata.

Nel dopogara, il tecnico Pazienza non cerca alibi: “È un risultato molto negativo che ci mette in una brutta situazione di classifica. Dobbiamo mantenere la lucidità e la testa per rimanere compatti e ripartire. La squadra ha avuto una reazione e io credo in questo progetto e in questi ragazzi”.

Una fiducia che dovrà tradursi presto in risultati, perché la crisi della Torres comincia a farsi preoccupante e il tempo per invertire la rotta in Serie C si fa sempre più stretto.

