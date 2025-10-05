Borrelli, gol con dedica per il gallo Belotti

Bel gesto dell'attaccante che proprio oggi sostituisce Belotti nel ruolo di centravanti: per Borrelli è anche il primo gol in Serie A

Il Cagliari è vicino all’infortunato Andrea Belotti. Durante Udinese-Cagliari, l’attaccante Gennaro Borrelli che sostituisce proprio il gallo è andato in rete per il momentaneo vantaggio dei sardi nel primo tempo.

Al 25′ Borrelli ha approfittato della deviazione fortuita di Adopo su un tiro di Prati, trovandosi da solo in area a concludere quasi a porta sguarnita. Subito dopo l’attaccante è andato ad esultare sotto il settore ospiti insieme ai tifosi rossoblù in trasferta, mostrando la maglia di Belotti e dedicando così al compagno infortunato la sua prima rete in Serie A.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it