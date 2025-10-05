Giulini: “In bocca al lupo a Belotti, speriamo torni tra marzo e aprile”

Il presidente rossoblù, Tommaso Giulini, ha parlato ai microfoni di Dazn prima di Udinese-Cagliari, dove ha tracciato un bilancio di questo inizio di stagione.

“Siamo in linea con i nostri obiettivi, abbiamo fatto due belle partite contro grandi squadre quali Napoli e Inter pur perdendo, il pareggio contro la Fiorentina con una buona prestazione, le vittorie in due scontri diretti contro Parma e Lecce” ha detto il patron rossoblù. “Un inizio che rispecchia quanto ci siamo prefissati e quella che è la nostra dimensione attuale, andiamo avanti con ottimismo e voglia di migliorarci sempre”.

Poi il punto su Andrea Belotti, alle prese con il brutto infortunio al ginocchio che lo terrà fuori a lungo. “Mi fa piacere parlare oggi per fare un grande in bocca al lupo ad Andrea Belotti. Ci ha dato tanto nel mese di settembre, quando tornerà continuerà a farlo, ora avrà un mese di rieducazione a Bologna, a novembre tornerà da noi e gli auguro di essere nuovamente arruolabile tra marzo e aprile“.

Infine sulla rosa a disposizione, Giulini chiude ad eventuali nuovi arrivi dagli svincolati. “Abbiamo tanti giocatori interessanti: penso a Borrelli, Kilicsoy è una promessa del calcio turco che va aspettato. Non dimentichiamo l’ultima stagione da calciatore di capitan Pavoletti, su cui puntiamo sempre. Siamo sereni con gli elementi che abbiamo a disposizione e andiamo avanti così”.

