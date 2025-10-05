Udinese-Cagliari 1-1, i rossoblù escono con un punto: ma quanti brividi!

Termina 1-1 la sfida delle 12.30 tra Udinese e Cagliari: ecco cosa è successo durante la gara

Il Cagliari pareggia 1-1 contro l’Udinese e porta a casa un punto prezioso per come si era messa la partita. Tante occasioni sprecate per i friulani, ma i sardi hanno dimostrato grande carattere e capacità di soffrire.

All’8′ si addormenta Palestra che regala palla all’Udinese e Zaniolo trova il palo. Il Cagliari parte soft, mentre l’Udinese preme subito forte e Mina deve abbandonare il campo per infortunio. L’uscita del colombiano però compatta i rossoblù che prendono in mano il pallino del gioco e si rendono pericolosi. Dopo una buona occasione sciupata, al 25′ Borrelli centra il bersaglio grazie a una deviazione fortuita di Adopo su una conclusione di Prati: l’ex Brescia deve solo spingere dentro il suo primo gol in Serie A. Il gol però abbassa i sardi che soffrono tanto le incursioni di Atta.

La ripresa torna ad essere di marca friulana, con la squadra di Runjaic che trova il pari al 58′ con Kabasele. Angolo battuto da Zaniolo, sponda di testa di Solet e liscio di Zé Pedro che apre la strada al gol. Il Cagliari non si scompone e la partita resta equilibrata, ma al 74′ durante un semplice possesso in difesa scivola Deiola, recupera palla Davis che scarica su Zaniolo, ma il tiro a porta vuota è clamorosamente alto. Due occasioni anche per i sardi con Adopo di testa e Luvumbo con un destro largo. Al 91′ gelo per il Cagliari, con Zé Pedro che scivola e regala palla ai bianconeri: prima Caprile salva su Davis, poi Bayo spara alto ancora a porta vuota. Per la squadra di Pisacane un punto d’oro.

