Udinese-Cagliari 1-1, le pagelle: Zé Pedro da brividi, Caprile decisivo

Le nostre pagelle dopo il pareggio per 1-1 del Cagliari a Udine: qualche responsabilità per Zé Pedro, ma Caprile salva il risultato più volte

Giacomo Dessì
Crediti foto: Cagliari Calcio

Un pareggio da tenersi stretto. Udinese-Cagliari termina 1-1 e la squadra di Pisacane può ritenersi soddisfatta del risultato dopo diversi brividi. Ecco le pagelle:

Caprile 7: Bravissimo al 27′ sulla conclusione deviata di Atta. Poi altri interventi decisivi, soprattutto al 91′ contro Davis lanciato da solo in porta.

Mina sv: La sua gara dura solo 18′, poi un problema al polpaccio lo costringe a uscire. (18′ Adopo 6,5: Propozia in maniera fortuita il gol di Borrelli, poi sfiora lui il gol con un bell’inserimento su calcio d’angolo nella ripresa. Per il resto gara a ritmi alti).

Zé Pedro 5: Gran lancio al 23′ che innesca l’asse Esposito-Borrelli. Buona partita fino al pasticcio al 58′, quando liscia clamorosamente un pallone aprendo la strada all’1-1 di Kabasele. Poi altro scivolone al 91′ che innesca una grande occasione per i bianconeri.

Obert 6: Rischia qualcosa per irruenza, ma sempre preciso nel posizionamento. (81′ Cavuoti sv)

Palestra 6: Brutta leggerezza a inizio partita che porta al palo di Zaniolo. Fortunatamente resta l’unico errore della sua gara e riesce a proporsi spesso sul binario di destra.

Prati 6: Sua la conclusione deviata che apre le porte al gol di Borrelli. Fatica un po’ a fare filtro per via della fisicità friulana, ma difficilmente sbaglia un appoggio.

Deiola 6,5: Parte da mezzala ma con l’infortunio di Mina si posizione al centro della difesa. Disputa una gara attenta e per Davis è un incubo costante. Brivido per uno scivolone in difesa, ma Zaniolo lo grazia.

Folorunsho 6: Contro la fisicità dell’Udinese risponde colpo su colpo, non crea molto ma difende bene tanti palloni.

Felici 5,5: Non la solita brillantezza da subentrato, ma lavora molto e bene in fase difensiva, dove aiuta tanto. Ma da lui ci si aspetta molto di più in avanti. Esce all’intervallo soprattutto per l’ammonizione precoce. (46′ Di Pardo 6: Subito propositivo, poi si abbassa un po’ con il passare dei minuti).

Esposito 6: Tanta corsa e mobilità, come sempre. Impreciso però nelle conclusioni. (81′ Pavoletti sv)

Borrelli 7: Grande movimento e tante sportellate. Il gol è meritatissimo. (71′ Luvumbo 6: Ha un’ottima occasione intorno all’80’ ma la spreca. Resta comunque un buon ingresso che ha dato filo da torcere alla difesa bianconera).

Pisacane 6,5: La squadra soffre e reagisce di continuo. L’Udinese forse avrebbe meritato di più, ma la capacità dei sardi di non scomporsi porta un punto importantissimo.

