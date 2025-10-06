Maxi blitz dei Carabinieri contro il narcotraffico: arresti anche in Sardegna

Dalle prime ore di questa mattina è in corso una vasta operazione antidroga condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Cagliari, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia del capoluogo sardo.

Il blitz, denominato “Operazione Termine”, mira a smantellare un’articolata rete di narcotraffico internazionale con ramificazioni in diverse regioni italiane. Sono 71 i provvedimenti restrittivi emessi nei confronti di soggetti gravemente indiziati di associazione per delinquere finalizzata al traffico e allo spaccio di sostanze stupefacenti, nonché di detenzione illegale di armi da fuoco. Si tratterebbe di due gruppi criminali distinti.

L’operazione interessa le province di Cagliari, Nuoro, Oristano, Sassari, Roma, Pisa, Biella, Vicenza e Macerata, e vede impegnati oltre quattrocento militari dell’Arma. Al blitz partecipano anche lo Squadrone Eliportato “Cacciatori Sardegna”, i Nuclei Cinofili e l’11° Nucleo Elicotteri di Cagliari, impegnati nel supporto aereo e nelle operazioni di perquisizione.

Gli inquirenti ritengono che l’organizzazione fosse in grado di gestire un flusso di droga su larga scala, con basi logistiche in Sardegna e collegamenti con fornitori della Penisola e dell’estero.

