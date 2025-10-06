Nuoro, incidente sulla 131 dcn: 3 auto coinvolte e 4 feriti

Violento scontro sulla 131 dcn a Nuoro, dove ieri pomeriggio si è verificato un incidente stradale all’altezza del chilometro 55. Tre autovetture sono rimaste coinvolte nello scontro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento da parte delle forze dell’ordine.

Il bilancio è di 4 persone ferite, tutte trasportate all’ospedale di Nuoro dal personale del 118. Tre di loro sono state estratte dalle lamiere dai Vigili del fuoco della sede centrale di Nuoro, intervenuti con i mezzi di soccorso per mettere in sicurezza i veicoli e liberare i passeggeri rimasti incastrati.

Sul posto sono giunti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno provveduto a regolamentare il traffico e ad avviare i rilievi per ricostruire la dinamica dell’incidente.

