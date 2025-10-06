Tempio Pausania, grave incidente: motociclista ferito trasportato in elisoccorso

Scontro tra una moto di grossa cilindrata e un’auto: gravissimo il centauro, soccorso e trasportato a Nuoro in elicottero

Paura questa mattina a Tempio Pausania, sulla Strada Provinciale 127, dove si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto una moto di grossa cilindrata e un’autovettura. L’impatto è stato violento e ad avere la peggio è stato il motociclista, che ha riportato diverse ferite.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Tempio Pausania, che ha provveduto a mettere in sicurezza l’area e i mezzi coinvolti. Contestualmente, il personale sanitario del 118 ha soccorso il centauro, poi trasferito con l’elisoccorso all’ospedale di Nuoro per accertamenti e cure.

Durante le operazioni di soccorso, il traffico sulla Sp 127 ha subito chiusure temporanee e rallentamenti, necessari per consentire le manovre dei mezzi di emergenza.

