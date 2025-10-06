Deraglia il Trenino Verde tra Bosa e Macomer, spavento per 20 turisti a bordo

Un po’ di spavento, ma nessuna conseguenza per i 20 turisti a bordo del Trenino Verde che nella giornata di ieri è deragliato lungo la tratta Bosa–Macomer. Il convoglio, formato da un locomotore e una carrozza, è uscito dai binari a causa di un cedimento dell’infrastruttura ferroviaria, proprio in corrispondenza di un passaggio a livello dove erano in corso dei lavori di manutenzione.

Fortunatamente, al momento dell’incidente il treno procedeva a bassa velocità, circostanza che ha evitato rischi concreti tra i passeggeri. Il viaggio panoramico di ritorno verso Macomer si è così interrotto bruscamente, lasciando il convoglio fermo lungo la linea.

I turisti, tutti illesi, sono stati trasferiti a destinazione tramite un autobus sostitutivo messo a disposizione dalla compagnia ferroviaria. Nel frattempo, il treno è rimasto bloccato sul posto in attesa delle operazioni di recupero e della messa in sicurezza del tratto interessato.

