Addio a Pino Tilocca, i suoi alunni in cimitero: “Per sempre con noi”

Un fiume di persone ha voluto dare l’ultimo saluto a Pino Tilocca, dirigente dell’Istituto De Castro–Contini di Oristano, figura di spicco dell’associazione Libera e instancabile protagonista di tante battaglie civili e sociali. Tilocca, 65 anni, è scomparso improvvisamente nella notte tra sabato e domenica a causa di un malore, lasciando un grande vuoto nel mondo della scuola e dell’impegno civile sardo.

Come documentato da LinkOristano, in tanti si sono ritrovati questa mattina al cimitero di Oristano per la cerimonia di commiato: colleghi, studenti, amici, rappresentanti delle istituzioni e dell’associazionismo. Gli studenti della classe 1A hanno srotolato un lungo striscione in suo onore, mentre diversi membri dell’associazione Libera sono arrivati da tutta la Sardegna per rendere omaggio al loro rappresentante.

Durante la cerimonia, molte le testimonianze e i ricordi. Tra gli interventi, quelli di Giampiero Farru, referente regionale di Libera; Andrea Abis, sindaco di Cabras, dove Tilocca aveva diretto l’istituto comprensivo; Salvatore Sechi, vicesindaco di Burgos, paese di origine di Tilocca. Presente anche la sorella Federica Tilocca, che ha voluto ricordare il fratello nella sua dimensione più intima e familiare. Alla camera ardente hanno fatto visita anche i consiglieri regionali Peppino Canu, Antonio Solinas, Salvatore Cau e Alessandro Solinas.

