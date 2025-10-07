Omicidio Cinzia Pinna, Emanuele Ragnedda tenta di togliersi la vita

Emanuele Ragnedda, il 41enne rinchiuso nel carcere di Bancali per l’omicidio di Cinzia Pinna, è stato trasportato nella notte tra lunedì 6 e martedì 7 ottobre al pronto soccorso dell’ospedale di Sassari.

Secondo le prime indiscrezioni, l’uomo avrebbe tentato di togliersi la vita all’interno della sua cella. L’intervento tempestivo degli agenti della Polizia Penitenziaria e del personale sanitario del carcere ha permesso di evitare la morte.

Ragnedda è stato accompagnato d’urgenza in ospedale, dove ha ricevuto le prime cure. Le sue condizioni sono in corso di valutazione, ma non sarebbe in pericolo di vita.

