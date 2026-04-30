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Olbia, la stazione dei treni prima in Italia ad avere l’area dedicata ai cani

RFI completa la riqualificazione della stazione di Olbia. Lo scalo gallurese è il primo in Italia a ospitare un'area cani dedicata ai viaggiatori

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Redazione Cagliaripad
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Crediti foto: Ansa

La stazione di Olbia si trasforma e punta tutto sull’innovazione e l’inclusività. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) ha annunciato il completamento degli importanti lavori di riqualificazione del piazzale, un intervento che non solo migliora l’accessibilità e il decoro urbano, ma introduce un primato assoluto per il nostro Paese: la creazione della prima area cani in una stazione ferroviaria italiana.

Lo scalo olbiese diventa ufficialmente un progetto pilota a livello nazionale. L’introduzione di uno spazio dedicato agli amici a quattro zampe risponde a una crescente domanda dell’utenza e della comunità locale, posizionando l’infrastruttura come un hub di servizi moderno e attento al benessere degli animali.

La riqualificazione non si è limitata alla zona dedicata ai cani, ma ha interessato l’intero piazzale della stazione:

Accessibilità: Miglioramento dei percorsi per i viaggiatori e abbattimento delle barriere.

Servizi: Ampliamento dell’offerta per i passeggeri in transito.

Sinergia istituzionale: Il risultato è frutto di una stretta collaborazione tra le strutture tecniche di RFI e l’amministrazione comunale di Olbia.

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