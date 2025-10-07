Rapina in piazza Yenne a Cagliari: due giovani minacciati con un machete

Le vittime, un 22enne e un minorenne, hanno sporto denuncia ai Carabinieri di Uta: indagini in corso per identificare i responsabili

Due giovani, un 22enne e un minorenne, si sono presentati questa mattina presso la Stazione dei Carabinieri di Uta per sporgere denuncia, riferendo di essere stati vittime di una rapina avvenuta la sera precedente in piazza Yenne, nel centro di Cagliari.

Secondo quanto raccontato ai militari, i due sarebbero stati avvicinati da alcune persone, una delle quali armata di machete, che li avrebbe minacciati e costretti a consegnare un telefono cellulare.

Ricevuta la denuncia, i Carabinieri hanno immediatamente avviato le indagini, raccogliendo elementi utili per ricostruire con maggiore precisione la dinamica dell’episodio. Le verifiche, tuttora in corso, riguardano in particolare l’analisi dei filmati di videosorveglianza presenti nella zona di piazza Yenne e la raccolta di testimonianze per identificare i presunti autori della rapina.

