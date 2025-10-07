Cagliari, si ferma Mina: niente nazionale e gara col Bologna a rischio

Il Cagliari Calcio ha reso note le condizioni di Yerry Mina, uscito al 20′ della sfida contro l’Udinese, valida per la sesta giornata di Serie A. Il difensore ha dovuto rinunciare alla convocazione con la nazionale colombiana e nel frattempo ha effettuato i test fisici.

Gli accertamenti strumentali effettuati nelle ultime ore hanno evidenziato una distrazione di basso grado al soleo del polpaccio destro. Il club rossoblù ha comunicato che il difensore inizierà immediatamente in Sardegna il programma di terapie e riabilitazione.

Le condizioni del giocatore saranno monitorate giorno per giorno, con un tempo di recupero non lungo, stimato tra i 15 e i 20 giorni. Mina è dunque a rischio per la sfida casalinga contro il Bologna, in programma domenica 19 ottobre alla ripresa del campionato.

Lo staff medico del Cagliari valuterà se i tempi per il suo rientro saranno giusti o se sarà meglio attendere la successiva trasferta al Bentegodi contro il Verona. In caso di forfait, potrebbe toccare ancora a Zé Pedro al centro della difesa, reduce da una prestazione poco brillante contro l’Udinese.

