Sestu, 17 piante di cannabis in serra: arrestato un 44enne

I Carabinieri hanno scoperto una coltivazione di marijuana in un terreno agricolo: sequestrati oltre 19 chili di droga

Redazione Cagliaripad
-

I Carabinieri di Sestu hanno arrestato nella serata di lunedì 6 ottobre un operaio di 44 anni, residente in paese, con l’accusa di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti. L’uomo è stato sorpreso durante un servizio mirato al contrasto della produzione di droga all’interno di un terreno agricolo di sua proprietà, in località Scala Sa Perda, dove i militari hanno scoperto una serra con 17 piante di cannabis indica, due delle quali erano già state recise e poste ad essiccamento.

Il materiale sequestrato – tra piante e marijuana già confezionata in dosi – ha fatto registrare un peso complessivo di oltre 19 chilogrammi. Tutta la sostanza stupefacente e gli strumenti per la coltivazione sono stati sequestrati e messi a disposizione del Tribunale di Cagliari.

Dopo le formalità di rito, il 44enne è stato accompagnato nella propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida che si sta svolgendo in queste ore.

