Febbre del Nilo, c’è un’altra vittima: era ricoverato in ospedale

La Febbre del Nilo ha mietuto una nuova vittima in provincia di Oristano. Si tratta di un ultrasettantenne di Santa Giusta che è deceduto ieri al San Martino.
La Asl continua ad invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione nel seguire le misure di prevenzione per evitare la proliferazione di zanzare.
Intanto è stato però segnalato un nuovo contagio. Si tratta di un paziente ultranovantenne di Masullas che è stato ricoverato all’ospedale di San Gavino.
