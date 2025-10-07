Province Oristano Febbre del Nilo, c’è un’altra vittima: era ricoverato in ospedale

Si tratta di un ultrasettantenne di Santa Giusta. Intanto è stato registrato anche un nuovo contagio e la Asl invita alla massima prudenza

Crediti foto: LinkOristano

La Febbre del Nilo ha mietuto una nuova vittima in provincia di Oristano. Si tratta di un ultrasettantenne di Santa Giusta che è deceduto ieri al San Martino.

La Asl continua ad invitare tutti i cittadini a prestare la massima attenzione nel seguire le misure di prevenzione per evitare la proliferazione di zanzare.

Intanto è stato però segnalato un nuovo contagio. Si tratta di un paziente ultranovantenne di Masullas che è stato ricoverato all’ospedale di San Gavino.

