Villacidro, 59enne alla guida ubriaco e senza patente: denunciato

Nella mattinata di oggi, martedì 7 ottobre, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Villacidro hanno denunciato a piede libero un 59enne disoccupato del posto, già noto alle forze dell’ordine, per guida in stato di ebbrezza e guida senza patente poiché revocata.

L’uomo è stato fermato durante un controllo in via Cortirisone mentre si trovava alla guida di uno scooterone Honda Jazz di sua proprietà. Sottoposto all’alcoltest, è risultato positivo con un tasso alcolemico di 1,00 g/l, superiore al limite consentito dalla legge.

Il mezzo è stato sottoposto a fermo amministrativo e affidato in custodia giudiziaria al proprietario stesso. Il 59enne dovrà ora rispondere dei reati contestati davanti all’Autorità Giudiziaria di Cagliari.

