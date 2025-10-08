Oristano, si chiude in casa per scappare dal compagno violento: arrestato 35enne

La donna subiva da anni aggressioni fisiche e verbali anche sotto gli occhi dei figli minori. L'uomo è stato portato nel carcere di Massama

Un uomo di 35 anni è stato arrestato a Oristano con l’accusa di maltrattamenti in famiglia: per anni ha aggredito la compagna sia verbalmente che fisicamente anche davanti ai figli.

A denunciare tutto è stata la donna che dopo l’ennesima lite ha iniziato a temere per la propria incolumità e quella dei figli. Così si è chiusa a chiave dentro casa e ha chiamato il 112, mentre l’uomo continuava a tirare pugni alla porta d’ingresso.

La vittima ha poi raccontato ai Carabinieri tutte le violenze subite nel corso degli anni. L’uomo è stato arrestato e portato nel carcere di Oristano-Massama, in attesa dell’udienza di convalida.

