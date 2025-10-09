Mores, provocò un vasto incendio nelle campagne: agricoltore denunciato

Gli agenti hanno rapidamente stabilito che il fuoco era partito da una proprietà privata. Il proprietario aveva da poco cominciato a bruciare alcune stoppie

Un agricoltore residente a Mores è stato denunciato a piede libero con l’accusa di incendio colposo dopo aver innescato un vasto rogo nelle campagne tra Ozieri e Mores, a causa di un tentativo di pulizia del suo fondo.

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio di lunedì scorso, quando le forze dell’ordine sono intervenute nell’agro di Mores a seguito della segnalazione di un incendio. L’equipaggio della Volante del Commissariato di Ozieri è giunto sul posto per mettere in sicurezza l’area e, in collaborazione con il personale della Stazione del Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Ozieri, ha avviato immediatamente gli accertamenti per risalire all’origine delle fiamme.

Gli agenti hanno rapidamente stabilito che il fuoco era partito da una proprietà privata. Il proprietario aveva da poco cominciato a bruciare alcune stoppie sul suo terreno, un’operazione non autorizzata, con l’obiettivo di ripulirlo. Tuttavia, nel giro di pochissimo tempo, le fiamme hanno preso vigore, propagandosi rapidamente e mettendo a rischio i terreni e le campagne circostanti.

Dopo che il rogo è stato domato dai Vigili del fuoco, dal Corpo forestale e dal Servizio Antincendio regionale – che hanno circoscritto l’area bruciata a circa quattro ettari – il proprietario del terreno è stato condotto presso il Commissariato. Qui è stato formalmente denunciato all’Autorità Giudiziaria per aver causato l’incendio per negligenza.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it