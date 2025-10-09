Incendio a Olbia, tre automobili parcheggiate distrutte dalle fiamme

Due squadre operative sono accorse sul posto e sono riuscite rapidamente a domare le fiamme, circoscrivendo il rogo

Notte di lavoro per i Vigili del Fuoco di Olbia, intervenuti intorno alle 22:30 nel parcheggio di piazzale De Rosa, vicino a via Gabriele D’Annunzio, a causa di un incendio che ha coinvolto tre automobili in sosta.

Due squadre operative sono accorse sul posto e sono riuscite rapidamente a domare le fiamme, circoscrivendo il rogo e impedendo che si estendesse ad altri veicoli presenti nell’area. Le operazioni di spegnimento sono state completate in sicurezza, e fortunatamente non si segnalano feriti.

Sul luogo dell’incidente sono intervenute anche la Guardia di Finanza e la Polizia di Stato. Sono in corso gli accertamenti tecnici per stabilire con precisione le cause dell’incendio. Al momento, gli inquirenti non escludono alcuna ipotesi sulla natura del rogo.

