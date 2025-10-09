Tragedia a Su Gologone, speleosub muore durante l’immersione

L'uomo era un sub esperto, purtroppo i soccorsi si sono rivelati inutili. Potrebbe essere stato colpito da un malore

Tragedia questa mattina nelle acque di Su Gologone dove un turista italiano di 60 anni si è immerso per esplorare le cavità all’interno delle fonti insieme ad una comitiva.

Purtroppo però non è riuscito a riemergere e così sono stati chiamati immediatamente i soccorsi. Sul posto è arrivato il 118 che ha provato a rianimarlo ma senza successo.

Secondo quanto riferito, potrebbe essersi trattato di un malore. Presenti anche i Vigili del fuoco e gli agenti della squadra mobile della Questura di Nuoro per i rilievi.

