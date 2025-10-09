Cagliari, diversi casi di salmonella: si teme per possibili focolai

Secondo quanto appreso nessuno di loro sarebbe in pericolo di vita, ma sono partite immediatamente le indagini per chiarire la situazione

Dopo i casi di botulino che hanno sconvolto l’estate, il cagliaritano si trova a dover fare i conti con la salmonella.

Un controllo da parte della Asl, infatti, ha fatto emergere almeno tre casi a partire dalle ultime due settimane. Un primo paziente avrebbe mangiato del pollo non cotto in un locale e poi altri tre avrebbero consumato delle tartine con salse.

Nei giorni precedenti invece altri due pazienti si erano presentati in ospedale con sintomi riconducibili alla salmonella, poi confermata.

Secondo quanto comunicato dalla Asl, fortunatamente per il momento nessuno sarebbe in pericolo di vita, ma è stata avviata un’indagine per capire se possano esserci ulteriori focolai.

Il Sisp della Asl 8 raccomanda “Una maggiore attenzione sulla conservazione e manipolazione dei cibi (in particolar modo uova crude, latte crudo, carne e derivati, salse, preparati per dolci, gelati artigianali e commerciali) oltre che un accurato lavaggio di frutta e verdura prima della consumazione”.

