Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda dimesso dall’ospedale: torna in carcere

Nella tarda mattinata di oggi Emanuele Ragnedda è stato dimesso dal reparto del servizio psichiatrico dell’ospedale Santissima Annunziata. L’uomo, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna aveva tentato di togliersi la vita.
Così l’imprenditore è stato accompagnato nel carcere di Bancali e il suo avvocato ha chiesto nuove misure di sorveglianza e tutela nei suoi confronti.
Il legale, infatti, teme che la situazione possa degenerare nuovamente. Intanto proseguono gli accertamenti sullo yacht che è stato posto sotto sequestro.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it