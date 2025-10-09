Omicidio Cinzia Pinna, Ragnedda dimesso dall’ospedale: torna in carcere

Il suo avvocato ha chiesto maggiore sorveglianza nei suoi confronti perché teme che la situazione possa nuovamente degenerare

Nella tarda mattinata di oggi Emanuele Ragnedda è stato dimesso dal reparto del servizio psichiatrico dell’ospedale Santissima Annunziata. L’uomo, reo confesso dell’omicidio di Cinzia Pinna aveva tentato di togliersi la vita.

Così l’imprenditore è stato accompagnato nel carcere di Bancali e il suo avvocato ha chiesto nuove misure di sorveglianza e tutela nei suoi confronti.

Il legale, infatti, teme che la situazione possa degenerare nuovamente. Intanto proseguono gli accertamenti sullo yacht che è stato posto sotto sequestro.

