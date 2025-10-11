Formazione professionale, agenzie chiedono tavolo urgente a commissione Cultura

L’accesso di ragazzi e ragazze ai percorsi di istruzione e formazione professionale si complica e così diverse agenzie di formazione accreditate presso la Regione Sardegna hanno inviato una richiesta di audizione alla presidente della Commissione Cultura, Camilla Soru.

La preoccupazione ruota attorno alla deliberazione della Giunta Regionale n. 50/04 del 24 settembre 2025 che appunto prevede di limitare l’accesso a questo tipo di percorsi.

Il timore espresso in modo congiunto è quello di aggravare la dispersione scolastica e limitare le politiche di inclusione. Diverse le Agenzie che hanno firmato il documento, tra cui: Alos Fp, Anap, Apab, Associazione Crfpa, Centro Studi Teorema, Csf Lombardia, Evolvere e Formatica.

Le agenzie chiedono un confronto urgente alla Commissione per arrivare a soluzioni che possano tutelare il diritto allo studio e alla formazione professionale, sospendendo l’iter di approvazione della delibera.

