Sorso, ubriaco alla guida vede il posto di blocco e scappa: denunciato un uomo

L'inseguimento è partito da Sennori e si è concluso in un vicolo cieco di Sorso. Dagli accertamenti è emersa anche l'assunzione di cocaina

Come ha visto il posto di blocco ha cominciato ad accelerare e così è partito l’inseguimento. Un uomo è stato fermato e denunciato a Sorso per guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti, oltre che per resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo stava viaggiando nella zona di Sennori e una volta visti i carabinieri, che gli hanno intimato l’alt, è scappato. Così i militari lo hanno inseguito fino a che l’auto non è giunta in un vicolo senza uscita a Sorso.

A quel punto, l’uomo è stato sottoposto all’alcoltest ed è risultato positivo. Successivi accertamenti hanno poi fatto emergere anche l’assunzione di cocaina. Per questo motivo gli è stata ritirata la patente e lui è stato denunciato.

