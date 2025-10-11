Cagliari, violazioni in materia di sicurezza sul lavoro: multata titolare di un bar

Secondo quanto riferito, la donna non avrebbe garantito ai propri dipendenti una formazione sufficiente e adeguata: per lei una multa salata

Una donna 46enne socia amministratrice di un bar situato nel quartiere di Is Mirrionis a Cagliari è stata deferita in stato di libertà per violazioni in materia di sicurezza sul lavoro.

Il provvedimento è scattato in seguito a una serie di accertamenti svolti dai Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro.

Secondo quanto riferito, dagli accertamenti è emerso che la donna non avrebbe garantito ai propri dipendenti una formazione sufficiente e adeguata in materia di salute e sicurezza, come previsto dalla normativa vigente. Al termine delle verifiche sono state elevate sanzioni amministrative per un importo complessivo di 1.863,79 euro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it