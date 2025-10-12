La Maddalena, grande spavento: crolla il solaio di una palazzina

L’appartamento coinvolto era vuoto al momento del cedimento: disposto il divieto di accesso in via precauzionale

Attimi di paura questa mattina a La Maddalena per il crollo di un solaio all’ultimo piano di una palazzina residenziale di tre piani. Fortunatamente, l’appartamento interessato era vuoto al momento del cedimento e non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Distaccamento di La Maddalena, che hanno messo in sicurezza l’area e avviato le verifiche tecniche per accertare la stabilità della struttura.

Dai primi rilievi, il crollo avrebbe provocato solo lievi lesioni superficiali agli appartamenti sottostanti, che non compromettono la stabilità complessiva dell’edificio. In via cautelativa, è stato comunque disposto il divieto di accesso all’appartamento interessato fino al completamento delle opere di consolidamento.

L’area è ora sotto monitoraggio, in coordinamento con le autorità comunali e tecnici specializzati, per garantire la totale sicurezza degli abitanti.

