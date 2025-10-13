Sardegna, 16 incendi nella giornata odierna: elicottero in azione a Samatzai

Sono 16 gli incendi divampati in Sardegna nella giornata odierna e per due di questi è stato necessario l’intervento di mezzi aerei della flotta regionale.

Preoccupazione a Samatzai, in località Corongiu Martedu, in cui è intervenuto un elicottero dalla base di Villasalto. Le operazioni sono state coordinate dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Senorbì. L’incendio ha interessato una superficie di circa due ettari di terreno incolto e aree agricole.

Paura anche a Bortigiadas, in località Gazzini, dove è intervenuto un elicottero proveniente dalla base di Fenosu. Anche in questo caso le fiamme hanno percorso una superficie di alcuni ettari di pascoli nudi.

