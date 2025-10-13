San Teodoro, brutto scontro tra auto e moto: un ferito grave

Un’auto e una moto si sono scontrate tra loro lungo la strada statale 125, nell’area di San Teodoro nella frazione di Lu Fraili.
A riportare i danni peggiori è stato l’uomo alla guida della moto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola ed è stato chiamato in causa l’elisoccorso.
Intervento anche da parte della Polizia per svolgere i rilievi e chiarire la dinamica. La strada è stata poi chiusa al traffico in entrambe le direzioni.
