Ad avere la peggio è stato l'uomo alla guida della moto che è stato portato in ospedale con l'elisoccorso

San Teodoro, brutto scontro tra auto e moto: un ferito grave

Un’auto e una moto si sono scontrate tra loro lungo la strada statale 125, nell’area di San Teodoro nella frazione di Lu Fraili.

A riportare i danni peggiori è stato l’uomo alla guida della moto. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del distaccamento di Siniscola ed è stato chiamato in causa l’elisoccorso.

Intervento anche da parte della Polizia per svolgere i rilievi e chiarire la dinamica. La strada è stata poi chiusa al traffico in entrambe le direzioni.

