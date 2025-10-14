Olbia, uomo barricato in casa minaccia di far esplodere l’abitazione

A Olbia un uomo è barricato in casa e minaccia di far esplodere l’abitazione: proprio oggi a Castel d'Azzano un dramma in una situazione simile

Momenti di alta tensione in via Agrigento, a Olbia, dove da lunedì notte un uomo è barricato nella propria abitazione, minacciando di togliersi la vita e di far esplodere la casa.

L’allarme è scattato nella tarda serata di lunedì 13 ottobre, quando l’uomo aveva manifestato l’intenzione di buttarsi dal tetto. Da allora, l’intera zona è presidiata da forze dell’ordine, Vigili del fuoco e sanitari del 118, impegnati in una delicata operazione di mediazione per riportarlo alla calma.

Nelle ultime ore, la situazione si è fatta più critica: l’uomo avrebbe aperto le valvole del gas, minacciando di far saltare in aria l’edificio. Per precauzione, l’area è stata isolata e transennata, con l’evacuazione dei residenti delle abitazioni vicine.

Proprio questa mattina la tragedia a Castel D’Azzano, in provincia di Verona, dove questa notte 3 Carabinieri sono morti e 15 operatori sono rimasti feriti durante un’esplosione avvenuta durante uno sgombero. L’episodio dunque porta le autorità a mantenere la massima prudenza nella gestione dell’intervento a Olbia.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it