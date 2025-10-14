Sinnai, maltrattava la sorella: scatta il “Codice Rosso”

L’uomo, disoccupato e già noto alle Forze dell’Ordine, è accusato di anni di violenze e minacce: scatta il “Codice Rosso”

I Carabinieri della Stazione di Sinnai hanno dato esecuzione questa mattina a un’ordinanza di allontanamento dalla casa familiare e al divieto di avvicinamento nei confronti di un 36enne disoccupato residente nel paese, ritenuto responsabile del reato di maltrattamenti in famiglia ai danni della sorella convivente.

Il provvedimento è stato emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari, a seguito di un’articolata attività investigativa condotta dai militari dopo la denuncia presentata l’8 settembre scorso dalla donna.

Secondo quanto ricostruito, il fratello avrebbe sottoposto la vittima a continui episodi di minacce, insulti e violenze fisiche, tali da provocarle un costante stato di paura e ansia. Le vessazioni, secondo la denuncia, andavano avanti da diversi anni, rendendo la convivenza insostenibile.

Ricevuta la querela, i Carabinieri hanno immediatamente attivato le procedure previste dal protocollo “Codice Rosso”, informando l’Autorità Giudiziaria. Le prove raccolte e la relazione dettagliata degli investigatori hanno consentito alla Procura della Repubblica di Cagliari di richiedere e ottenere l’applicazione della misura cautelare.

