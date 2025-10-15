Kilicsoy alla Gigi Riva, gol in rovesciata con la Turchia

Il suo talento non è un mistero, anche se a Cagliari in questo inizio sta faticando a ritagliarsi il suo spazio. Gol clamoroso in nazionale per Semih Kilicsoy, che ha marchiato la terza gara di qualificazione agli Europei Under 21 della Turchia con una prodezza da applausi.

Dopo appena 6 minuti di gioco, Kilicsoy ha portato in vantaggio la sua nazionale con una rovesciata spettacolare. Su un pallone rimbalzato in area dopo un cross respinto, il numero 9 rossoblù si è coordinato perfettamente e ha trafitto il portiere ungherese per lo 0-1. Il pareggio è arrivato poco dopo, al 14′, poi la gara è rimasta in equilibrio fino alla fine.

Con questo risultato, la Turchia Under 21 sale a 5 punti e conquista momentaneamente la vetta del Gruppo H, in attesa del recupero della Croazia, che insegue a una sola lunghezza ma con una partita in meno.

Per Kılıçsoy, oltre alla rete da antologia, una prestazione da leader, suggellata dalla fascia di capitano e da continui spunti offensivi che confermano un’ottima forma nonostante il poco utilizzo da parte di Pisacane. E di certo al mister non sarà sfuggita la prova del suo giovane centravanti.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Semih Kılıçsoy (@semihkilicsoy9)

