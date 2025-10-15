Sanluri, panico in un circolo: 43enne aggredisce un uomo e minaccia i Carabinieri

Il 43enne si trovava ubriaco all'interno di un circolo privato: prima ha aggredito un conoscente e poi i militari intervenuti sul posto

Serata movimentata ieri in un circolo privato del centro abitato di Sanluri, dove un 43enne agricoltore, già noto alle Forze dell’Ordine, è stato arrestato dai Carabinieri per minaccia e resistenza a pubblico ufficiale.

L’uomo, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta all’abuso di alcol, avrebbe minacciato un conoscente, spingendolo a chiamare il 112. All’arrivo dei militari della Stazione di Barumini, supportati dai colleghi di Serrenti, il 43enne ha reagito con atteggiamenti aggressivi e frasi intimidatorie, rivolte anche nei confronti dei Carabinieri, tentando di ostacolare le operazioni di servizio.

Nonostante i ripetuti inviti alla calma, l’uomo ha continuato a opporsi con violenza, fino a quando è stato immobilizzato e condotto in sicurezza nella Caserma di Sanluri. Dopo gli accertamenti sanitari, è stato dichiarato in stato di arresto.

Su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, al termine delle formalità di rito, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza in attesa dell’udienza di convalida presso il Tribunale di Cagliari.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it