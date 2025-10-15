La Consulta: “Todde resta presidente” | Annullata l’ordinanza di decadenza

La Corte Costituzionale ha stabilito che Alessandra Todde resta presidente della Regione Sardegna. Secondo la Consulta, il Collegio regionale di garanzia elettorale non aveva il potere di dichiararne la decadenza, poiché la fattispecie alla base dell’ordinanza non rientrava tra quelle previste dall’articolo 15 della legge n. 515 del 1993.
Secondo la sentenza n. 148 non spettava allo Stato e, per suo conto, al Collegio di garanzia affermare che “si impone la decadenza dalla carica del candidato eletto”. Dunque non si poteva disporre “la trasmissione della presente ordinanza/ingiunzione al Presidente del Consiglio Regionale per quanto di competenza in ordine all’adozione del provvedimento di decadenza di Todde Alessandra dalla carica di Presidente della Regione Sardegna”.
La Consulta ha quindi annullato l’ordinanza ritenendo che l’atto avesse “esorbitato dai poteri rimessi all’organo statale di controllo”.
Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it