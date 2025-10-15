Goni, sequestrate due slot machine illegali in un circolo privato

Due slot machine illegali sono state scoperte a Goni nel corso dell'operazione dei Carabinieri e dell’Agenzia delle Dogane

Un servizio coordinato dei Carabinieri delle Stazioni di San Basilio, Siurgus Donigala, Barrali e Donori, con il supporto del personale dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Cagliari, ha portato alla scoperta di due slot machine illegali all’interno di un circolo privato di Goni.

L’operazione, mirata al contrasto del gioco d’azzardo non autorizzato, ha interessato diversi esercizi pubblici del territorio, risultati nella quasi totalità conformi alla normativa di settore. L’unica eccezione è stata il circolo di Goni, dove i militari hanno trovato due apparecchi elettronici da intrattenimento privi di autorizzazione e non collegati alla rete telematica dei Monopoli di Stato.

A seguito degli approfondimenti documentali e tecnici, al titolare dell’esercizio sono state contestate violazioni amministrative per un importo complessivo di 22mila euro. Le macchine irregolari sono state sottoposte a sequestro amministrativo.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it