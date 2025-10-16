Cala Gonone, turista tedesca cade da 6 metri durante arrampicata: è in ospedale

Una turista tedesca che si stava cimentando in un’arrampicata sul Monte Bonacoa, nella zona di Cala Gonone, è caduta e ha fatto un volo di circa 6 metri.

La donna è stata immediatamente soccorsa dagli escursionisti che erano con lei e sul posto è intervenuto in tempi rapidi il 118 con l’aiuto di un elicottero.

Fortunatamente la donna è rimasta cosciente per tutto il periodo dell’attesa, ma ha riportato un trauma cranico per aver battuto violentemente la testa. L’elisoccorso l’ha poi trasportata al pronto soccorso di Nuoro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it