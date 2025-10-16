Cagliari, insediato il Consiglio Metropolitano: “Ogni territorio si senta protagonista”

Ad aprire la seduta è stato Massimo Zedda: "Ogni comune, dal più grande al più piccolo, sarà parte di un processo di ascolto continuo"

Questo pomeriggio nell’aula consiliare del Palazzo Regio a Cagliari si è svolta la seduta di insediamento del nuovo Consiglio Metropolitano, in seguito alle elezioni tenutesi lo scorso 29 settembre.

Ad aprire la seduta è stato il sindaco Massimo Zedda che dopo i saluti istituzionali si è rivolto ai neoletti: “La sfida per i prossimi anni, considerato anche l’allargamento a 70 comuni, non sarà solo amministrare, ma costruire una comunità in cui ogni territorio si senta protagonista”.

“Ogni comune, dal più grande al più piccolo, sarà parte di un processo di ascolto continuo, grazie al supporto degli uffici e del Consiglio metropolitano. I processi in ambito metropolitano saranno condivisi, anche attraverso i contributi delle consigliere e dei consiglieri eletti, al di là delle appartenenze politiche” ha poi aggiunto.

