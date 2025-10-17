Attentato a Ranucci, i giornalisti sardi: “Clima plumbeo, al fianco dei cronisti”

Anche l’Ordine dei giornalisti della Sardegna commenta l’attentato al giornalista e volto di Report, Sigfrido Ranucci, vittima di un atto intimidatorio che ha visto un ordigno esplodere proprio davanti alla sua abitazione a Pomezia.

I giornalisti sardi si accodano alle parole del presidente nazionale dell’Ordine, Carlo Bartoli, ed esprimono “severa condanna dell’attentato” e “sentita solidarietà nei confronti del collega della Rai, della sua famiglia e di tutti i giornalisti che lavorano con lui”.

“Il clima nei confronti di chi fa informazione si fa sempre più plumbeo; e anche al livello locale molti cronisti, spesso privi di qualsiasi tutela, subiscono intimidazioni meno eclatanti ma comunque subdole e inquietanti. Anche in Sardegna, come nelle altre regioni, l’Odg parteciperà all’assemblea organizzata dalla Tgr Rai per confermare l’impegno dei giornalisti dell’azienda pubblica, e di tutti i giornalisti sardi, per un’informazione libera e corretta”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it