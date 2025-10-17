Geppi Cucciari: lacrime nell’intervista a Renad, bimba fuggita da Gaza

La conduttrice sarda è tornata in tv con "Splendida Cornice" su Rai 3, dove ha intervistato la piccola Renad Attallah: "Mi dispiace che il mondo ti abbia fatto questo"

Geppi Cucciari è tornata in tv con la nuova stagione di “Splendida Cornice” su Rai 3, dove non sono mancate le risate, ma anche i profondi momenti di riflessione. La prima puntata, andata in onda giovedì 16 ottobre, ha visto una ricca lista di ospiti, ma a conquistare i cuori dei telespettatori è stata la piccola Renad Attallah, bambina palestinese di 11 anni diventata famosa sui social per le sue ricette realizzate durante la guerra nella Striscia di Gaza.

Durante l’intervista Renad, che oggi vive in Olanda grazie a una borsa di studio ottenuta dalla sorella maggiore, ha raccontato la sua storia con parole semplici ma profonde. “Qui è bello, non come a Gaza dove c’erano solo bombardamenti”. La bambina, che sogna di aprire un ristorante nella sua terra natale, ha parlato del dolore per la distanza dalla madre e dai fratelli rimasti a Gaza. “Ho perso tanto, tutto quello che un bambino dovrebbe avere”.

Geppi Cucciari non ha trattenuto la commozione. “È difficile trovare qualcosa da dire, mi sento davvero impotente. Sei il simbolo di tutte le ingiustizie. Mi dispiace che il mondo abbia fatto questo a una bambina come te” ha detto la conduttrice sarda.

Un momento toccante, che ha commosso il pubblico in studio e gli spettatori a casa, confermando ancora una volta la capacità di Geppi Cucciari di unire cultura e sensibilità umana in un unico racconto.

