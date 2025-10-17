Sassari, morti per focolaio Covid in ospedale: dirigente Asl a processo

Si è conclusa oggi l’udienza preliminare relativa al focolaio di Covid-19 scoppiato nel marzo 2020 all’interno del reparto di Cardiologia dell’ospedale Santissima Annunziata di Sassari, che causò il decesso di undici persone e il contagio di decine tra pazienti e personale sanitario.

Il Giudice dell’Udienza Preliminare (GUP) del Tribunale di Sassari, Gian Paolo Piana, ha disposto il rinvio a giudizio di Fiorenzo Delogu, all’epoca dei fatti coordinatore dell’Unità di crisi locale dell’Area sociosanitaria di Sassari ed ex direttore dell’Ufficio di Igiene e Sanità Pubblica. Le accuse mosse contro Delogu sono di epidemia colposa e omicidio colposo plurimo.

Sono stati invece assolti con formula piena, “per non aver commesso il fatto”, gli altri due imputati: Giorgio Steri, ex commissario straordinario dell’Ats Sardegna (difeso dall’avvocato Guido Manca di Bitti), e Bruno Contu, all’epoca direttore sanitario dell’Aou di Sassari (difeso da Nicola Satta). Per Steri, lo stesso Pubblico Ministero, Paolo Piras, aveva chiesto il non luogo a procedere, richiesta alla quale si erano allineati anche i legali di parte civile, Marcello Masia, Elias Vacca ed Emiliano Alfonso, in rappresentanza delle famiglie delle vittime.

A causa delle responsabilità civili, sono state altresì chiamate in giudizio la gestione liquidatoria dell’Ats e l’Aou di Sassari. Il procedimento penale a carico di Fiorenzo Delogu, assistito dagli avvocati Silvio Piras e Giovanni Sechi, avrà inizio il 28 gennaio 2026.

