Sardegna, vertice di maggioranza sulla Finanziaria 2026

Si è tenuto quest’oggi un vertice di maggioranza per discutere su come arrivare all’approvazione della Finanziaria 2026 da circa 10 miliardi di euro entro la fine dell’anno.

Questo è stato di fatto il primo vertice del campo largo dopo il parere della Corte Costituzionale sulla decadenza della presidente Alessandra Todde.

“Il tema fondamentale è come arrivare all’approvazione della Finanziaria entro la fine dell’anno, in maniera tale da permettere a Comuni, Province e tutti gli enti intermedi di programmare in maniera concreta e con dei presupposti diversi rispetto al passato – ha affermato la presidente Todde a margine – Una buona programmazione è legata anche a una buona gestione della spesa”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it