Ittiri, minaccia titolare tabacchino con una pistola: arrestato un uomo

Dalla perquisizione domiciliare che ne è seguita è emerso che l'uomo aveva oltre 1400 cartucce, 12 coltelli e almeno 3 pistole

Si è presentato all’interno di una tabaccheria di Ittiri, ha tolto fuori la pistola e l’ha appoggiata sul bancone per minacciare il titolare. L’uomo è stato arrestato oggi a Olmedo da parte dei Carabinieri.

I militari hanno ricostruito quanto accaduto, raccogliendo le testimonianze di chi aveva assistito alla scena e tramite i filmati dei sistemi di videosorveglianza, e poi sono riusciti a identificare l’uomo.

Si sono così recati all’interno della sua abitazione e una volta effettuate le perquisizioni hanno trovato un vero e proprio arsenale in casa sua con 3 pistole, 12 coltelli a serramanico e 1465 cartucce.

Secondo quanto riferito, il movente del gesto sarebbe da ricondurre all’impossibilità da parte dell’uomo di saldare il conto utilizzando il suo bancomat. Così ha ritenuto di essere stato imbrogliato dal proprietario dell’esercizio e lo ha minacciato di morte.

L’uomo si era poi allontanato dalla tabaccheria a bordo della sua auto. Le armi sono state tutte sequestrate, comprese due carabine ad aria compressa che l’uomo possedeva regolarmente, essendo titolare di porto d’armi. Scattata la misura degli arresti domiciliari.

