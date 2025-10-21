Samassi, lavoro in nero e ostacolo alle ispezioni: denunciato imprenditore agricolo

All'uomo, 53enne, sono state elevate ammende per un valore totale di 516 euro e sanzioni amministrative che ammontano a 6.480 euro

I Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro (NIL) di Cagliari, affiancati dal personale delle Stazioni di Samassi e Gesturi, hanno concluso un’operazione mirata contro il caporalato e il lavoro sommerso nel settore ortofrutticolo.

Al termine dell’attività ispettiva, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Cagliari un imprenditore agricolo 53enne della zona, titolare di un’azienda individuale. L’uomo è accusato di aver ostacolato le operazioni di vigilanza degli ispettori fornendo dati incompleti o deliberatamente falsi durante i controlli, oltre ad aver impiegato manodopera irregolare.

All’imprenditore sono state contestate anche violazioni relative agli obblighi di previdenza e assistenza. L’operazione ha portato all’emissione di ammende per un valore totale di 516 euro e sanzioni amministrative che ammontano a 6.480 euro. L’Autorità Giudiziaria è stata informata per il prosieguo delle indagini.

