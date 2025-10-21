Grande pericolo a Cuglieri, grosso masso si stacca dal costone finendo in strada

Fortunatamente in quel momento non transitava nessun automobilista e il masso è stato notato poco dopo da alcuni passanti

Solo per un soffio è stata evitata una tragedia questa mattina, poco prima delle 6, sulla Strada Statale 292, proprio all’ingresso del centro abitato di Cuglieri.

Un grosso blocco di roccia si è staccato dalla cima del costone roccioso ed è precipitato violentemente sulla carreggiata, arrestandosi al centro della strada. La fortuna ha voluto che in quel preciso momento non ci fossero veicoli in transito.

Sono stati alcuni automobilisti sopraggiunti poco dopo a notare l’enorme masso e a lanciare immediatamente l’allarme.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco del distaccamento di Cuglieri, che hanno provveduto a mettere in sicurezza l’area e a eseguire verifiche immediate sul tratto interessato. La circolazione stradale è stata mantenuta aperta.

