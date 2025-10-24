Sarroch, i bimbi della scuola dell’infanzia visitano stazione Carabinieri

Quarantacinque bambini della scuola dell’infanzia di Sarroch, di età compresa tra i tre e i cinque anni, quest’oggi hanno fatto visita alla locale stazione dei Carabinieri.

Si tratta di una delle iniziative intraprese dall’Arma per far conoscere ai più piccoli il suo mondo e i suoi valori. I piccoli ospiti, accompagnati dalle insegnanti, hanno avuto la possibilità di conoscere da vicino la caserma e osservare le principali dotazioni dei Carabinieri, tra cui le autovetture e i motoveicoli di servizio, le unità cinofile e le uniformi operative.

Particolarmente apprezzato dai bambini è stato il momento in cui il Carabiniere in Grande Uniforme Speciale, ha illustrato il significato dei simboli e dei colori dell’Arma, rispondendo con semplicità e simpatia alle tante domande dei piccoli visitatori.

Grande entusiasmo anche per la dimostrazione del motociclista dell’Arma, che ha mostrato ai bambini il funzionamento dei dispositivi di segnalazione e l’equipaggiamento utilizzato durante i servizi di pattuglia, permettendo loro di salire in sella per scattare qualche foto ricordo.

La mattinata si è conclusa con una breve esibizione dell’unità cinofila antidroga, che ha simulato un’attività di ricerca e ritrovamento di sostanze stupefacenti abilmente occultate. I bambini, incuriositi e divertiti, hanno seguito con attenzione i movimenti del cane e del suo conduttore, applaudendo con entusiasmo al termine della dimostrazione.

