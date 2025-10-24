Nuoro, tirano calci e pugni alle auto in sosta: arrestata una coppia

Dopo l'arrivo della Polizia i due hanno provato a nascondersi, ma una volta beccati hanno cominciato ad inveire contro le forze dell'ordine

Due persone sono state arrestate per aver colpito delle auto parcheggiate e per essersi poi scagliati contro le forze dell’ordine. L’episodio risale a qualche giorno fa e si è verificato a Nuoro.

Secondo quanto riferito, i due stavano passeggiando per strada e all’improvviso si sono messi a tirare calci e pugni alle auto in sosta. Una volta notata la Polizia, i due hanno provato a nascondersi in un’aiuola, come riporta LinkOristano, e una volta scoperti hanno cominciato a insultare e minacciare gli agenti.

I due però, un uomo e una donna, sono stati poi bloccati e arrestati. Da un successivo accertamento è poi emerso che per l’uomo era stata già disposta la detenzione domiciliare.

Per questo motivo, a seguito dell’udienza di convalida, per lui è scattato il carcere, mentre per la donna è arrivata una misura cautelare con obbligo di firma.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it