Laconi piange Antonia Fulghesu: morta a 107 anni la “nonnina” del paese

Tra le donne più longeve della Sardegna, Antonia Fulghesu è ricordata come un simbolo di forza, saggezza e amore per la comunità

È morta all’età di 107 anni Antonia Fulghesu, la “nonnina” di Laconi e una delle donne più longeve della Sardegna. Una figura amata e rispettata da tutta la comunità, che la ricorda come esempio di forza, tenacia e dolcezza.

A ricordarla, con parole di grande affetto, è il consigliere regionale Giuseppe Frau, che sui social ha voluto condividere un personale ricordo. “Nei miei lunghi anni come medico a Laconi, al fianco della dottoressa Sebastiana Floris, signora Antonia era diventata un punto di riferimento, un esempio non solo per la sua longevità, ma perché esprimeva tutti i giorni quella forza di carattere ed empatia spontanea che solo le donne sarde sanno trasmettere”.

Frau ha poi aggiunto: “Era sempre piacevole, nelle mie visite domiciliari, ascoltarla nel racconto di una lunghissima vita di gioie e di dolori, ma sempre con la grinta e la tenacia di chi ha saputo superare ogni difficoltà. Ricorderò i suoi saggi consigli, il pensiero costante per i figli, i nipoti e le nuove generazioni”.

La comunità di Laconi perde così una delle sue testimoni più preziose del Novecento, una donna che con la sua storia e la sua umanità ha lasciato un segno profondo nel cuore di chi l’ha conosciuta. “La voglio ricordare così, con grandissimo affetto”, ha concluso Frau.

